Pentagon meldt 140 gewonde Amerikaanse militairen door oorlog

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 10 maart 2026 om 20:06
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 20:24
Zo'n 140 Amerikaanse militairen zijn gewond geraakt tijdens de oorlog met Iran. Het gaat vooral om lichte verwondingen, meldt een woordvoerder van het Pentagon aan Reuters.
Onduidelijk is om wat voor letsel het precies gaat. Zeker 108 militairen zouden alweer zijn teruggekeerd naar actieve dienst. Acht militairen raakten ernstig gewond. Eerder is ook aangegeven dat zeven Amerikanen zijn gesneuveld.
De reactie van het Pentagon volgde op een eerder bericht van Reuters. Bronnen hadden tegen het persbureau gezegd dat mogelijk al 150 militairen gewond waren, veel meer dan de VS zelf bekend hadden gemaakt.
Iran heeft in het Midden-Oosten vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases en andere doelen. Die volgden op de Amerikaans-Israëlische bombardementen van Iran, die anderhalve week geleden begonnen.
