Uitzender Randstad blijft last houden van zwakkere arbeidsmarkt

DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft het afgelopen kwartaal opnieuw minder verdiend aan zijn werk op de minder bedrijvige arbeidsmarkt. De beursgenoteerde onderneming heeft al langer last van de wereldwijde economische onzekerheid. In de belangrijkste markten Noord-Amerika en Noord-Europa verbeterden de resultaten nog niet, in onder meer Frankrijk en Italië wel.

De omzet daalde in het derde kwartaal op jaarbasis met 3 procent tot 5,8 miljard euro. Dat is een kleinere afname dan de 5 procent van drie maanden eerder. Het grootste deel van de terugloop in omzet werd veroorzaakt door wisselkoerseffecten. De winst liep met ruim een vijfde terug, tot 83 miljoen euro. Dat is een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal.

Topman Sander van 't Noordende vindt de resultaten een teken dat zijn bedrijf de goede stappen zet. Daarbij wijst hij op digitalisering en kostenbeheersing.

Personeelskosten nemen af

Zo liepen de personeelskosten met 4 procent terug vergeleken met drie maanden eerder, onder meer door de inzet van 1 procent minder mensen. De ruim 38.000 fulltimebanen waren er 6 procent minder dan een jaar eerder.

In Nederland verloor de uitzender 6 procent aan omzet vergeleken met een jaar eerder. De thuismarkt is de op twee na belangrijkste voor het bedrijf. Noord-Amerika is met meer dan 1 miljard euro de grootste markt. In Frankrijk, de op een na belangrijkste markt, nam het omzetverlies af van 7 procent naar 4 procent.

Randstad handhaaft de verwachtingen voor dit jaar. In het vierde kwartaal zijn er wel iets meer werkdagen dan de afgelopen maanden, een factor die ook invloed had op de meest recente omzetdaling.