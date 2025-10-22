Groot onderzoek OM naar sadistische onlinenetwerken

DEN HAAG (ANP) - Het OM doet grootschalig onderzoek naar sadistische onlinenetwerken, waarin jonge mensen worden gedwongen tot extreem gewelddadige handelingen zoals zelfbeschadiging en seksueel misbruik. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Zembla. Het programma achterhaalde dat de politie een destijds 24-jarige man arresteerde op verdenking van terrorisme.

De politie kwam de man op het spoor in een onderzoek naar chatgroepen in het onlinenetwerk '764', waarin hij een leidinggevende rol had. Onder de naam 'Cxrpse' ('lijk') zette hij mensen aan tot sadistische handelingen, die soms tot zelfdoding leidden. De politie heeft tientallen slachtoffers van dit soort misbruik geïdentificeerd.

Eerder werden ook twee andere Nederlanders van het '764'-netwerk gearresteerd, een 28-jarige man uit Amsterdam en een minderjarige jongen uit Sittard. Deze is in april veroordeeld tot jeugddetentie.

De man uit Eindhoven zit vast op de zwaarbeveiligde terroristenafdeling in Vught. De eerste zitting in zijn zaak is op 28 oktober.