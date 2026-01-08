Overheidscampagne vraagt aandacht voor de Holocaust

DEN HAAG (ANP) - Verdiep je eens in de Holocaust, is de boodschap van een overheidscampagne die deze week van start gaat. Dit is te zien op posters en in advertenties en te horen in radiospotjes. Holocausteducatie is volgens Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, een belangrijke manier om antisemitisme tegen te gaan.

"Deze donkere periode van onze geschiedenis mag aan niemand voorbijgaan", licht Verdoner toe. Het ministerie van Onderwijs meldde eerder op basis van een peiling dat één op de drie docenten geschiedenis en maatschappijleer vindt dat leerlingen onvoldoende voorkennis hierover hebben. De Anne Frank Stichting concludeerde uit een andere peiling dat één op de zeven docenten in het voortgezet onderwijs heeft meegemaakt dat de Holocaust op school werd ontkend of gebagatelliseerd.

Verdoner nam het initiatief voor de campagne en werkt daarvoor samen met onder andere de Anne Frank Stichting, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).