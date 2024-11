UMG geeft tegengas aan Ackman over schrappen notering Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Muziekbedrijf Universal Music Group (UMG), dat bekende popsterren als Taylor Swift en Billie Eilish vertegenwoordigt, geeft tegengas aan de oproep van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman om de beursnotering in Amsterdam te schrappen en naar Wall Street te gaan. Ackman wil ook dat UMG zijn Nederlandse hoofdkantoor verplaatst naar de Verenigde Staten. Volgens de zakenman wordt UMG ondergewaardeerd op het Damrak en is dat mede te wijten aan het feit dat het bedrijf geen hoofdnotering heeft in New York.

Ackman bezit via zijn investeringsbedrijf Pershing Square ruim 10 procent van UMG en is ook bestuurslid van het muziekconcern. Hij schreef vrijdag op X dat hij gesprekken is begonnen met het bestuur van UMG over die verhuizing en dat Pershing een contractueel recht heeft om UMG een notering in de VS te laten krijgen.

UMG zegt kennis te nemen van het bericht van Ackman, maar ontkent dat Pershing het recht heeft om UMG op Wall Street te laten noteren of een verhuizing naar de VS af te dwingen. UMG zegt ook dat bedrijf en de andere bestuursleden geen enkele betrokkenheid hebben gehad bij het formuleren van het bericht van Ackman op X, waarin hij ook melding maakte van de rellen in Amsterdam. Die gewelddadigheden tegen Israëlische voetbalsupporters waren volgens Ackman het "kantelpunt" bij het besluit om de notering van zijn investeringsbedrijf Pershing Square in Amsterdam te schrappen. Ackman is zelf van Joodse komaf.