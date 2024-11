Cavendish mag zijn laatste wielerkoers winnen

SINGAPORE (ANP) - Mark Cavendish heeft zijn laatste koers als professioneel wielrenner gewonnen. De Brit nam in het Tour de France Criterium van Singapore na twintig jaar afscheid en deed dat op zijn welbekende manier door een sprint van een grote groep renners te winnen.

Nadat het peloton een erehaag voor de 39-jarige Brit had gevormd was het duidelijk dat niemand hem de winst misgunde. Cavendish had zaterdag bevestigd dat het criterium van Tourorganisator ASO in Singapore zijn afscheidskoers zou worden. Hij trad daarin aan met rugnummer 35, verwijzend naar zijn successen in de Tour de France. De Brit hield in de sprint de Belgen Jasper Philipsen en Arnaud De Lie achter zich.

Cavendish boekte sinds zijn entree bij de profs in 2005 liefst 165 overwinningen, waaronder Milaan-Sanremo (2009) en het WK op de weg van 2011. Ook staan er tal van ritzeges in de Ronde van Spanje (3) en de Giro d'Italia (17) achter zijn naam. Zijn meest memorabele prestatie leverde hij in de Tour de France. 'King Cav' boekte afgelopen zomer in het shirt van Astana zijn 35e ritzege, één meer dan de Belg Eddy Merckx die het record sinds de jaren zeventig in handen had.