UMG: overnamebod Pershing Square Holdings wordt bekeken

HILVERSUM (ANP) - Universal Music Group (UMG) heeft een overnamebod van Pershing Square Holdings ontvangen en zegt dit te beoordelen. Het bedrijf zal geen verder commentaar geven op het voorstel "totdat de Raad van Bestuur zijn beoordeling heeft afgerond".

Op dinsdag werd bekend dat investeringsfonds Pershing Square Holdings een overnamebod had gedaan op het muziekconcern. Pershing is het fonds van miljardair Bill Ackman.

Het fonds biedt 9,4 miljard euro in contanten en aandelen om een nieuw fusiebedrijf op te richten.