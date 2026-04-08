Iran: Trump accepteert onze eisen voor einde aan de oorlog

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 8:46
TEHERAN (ANP/RTR) - Iraanse staatsmedia melden dat de Amerikaanse president Donald Trump "onze eisen voor een einde van de oorlog" heeft geaccepteerd.
Volgens een verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi heeft Iran aangegeven zijn aanvallen te zullen staken indien de aanvallen op Iran ophouden. Een veilige doorvaart door de Straat van Hormuz zal dan gedurende twee weken mogelijk zijn, in coördinatie met de Iraanse strijdkrachten.
De Iraanse Opperste Veiligheidsraad heeft verklaard dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten op vrijdag 10 april in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad beginnen. Dit gebeurt nadat Iran via Pakistan een tienpuntenvoorstel bij Washington had ingediend, zo melden Iraanse staatsmedia.
De gesprekken, die tot vijftien dagen kunnen duren en bij onderlinge overeenstemming kunnen worden verlengd, zouden tot doel hebben de details van het voorstel af te ronden. Dit voorstel bevat bepalingen over de doorvaart door de Straat van Hormuz, de versoepeling van sancties en de terugtrekking van Amerikaanse gevechtstroepen uit regionale bases.
