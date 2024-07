Unilever hoger op Damrak na plan voor schrappen kantoorbanen

AMSTERDAM (ANP) - Unilever stond vrijdag bij de winnaars op een positief gestemd Damrak. Het verzorgings- en levensmiddelenconcern is van plan om voor eind volgend jaar ongeveer een derde van alle kantoorfuncties in Europa te schrappen, oftewel zo'n 3000 tot 3200 banen. Het aandeel werd 0,8 procent hoger gezet in de AEX.

Het bedrijf bevestigde berichtgeving over het banenverlies door zakenkrant Financial Times. Eerder dit jaar maakte Unilever al bekend wereldwijd zo'n 7500 banen te schrappen om kosten te besparen. De onderneming heeft in Europa zo'n 10.000 tot 11.000 kantoormedewerkers in dienst. Waar de banen verspreid over Europa worden geschrapt, is ook nu nog niet duidelijk. De multinational moet dat nog bepalen.

De AEX eindigde 1 procent hoger op 944,91 punten, geholpen door de koerswinsten op Wall Street. De MidKap klom 0,8 procent tot 895,29 punten. De FTSE in Londen won 0,4 procent. In Parijs en Frankfurt waren winsten tot 1,3 procent te zien.