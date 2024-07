Titelverdediger Alcaraz opnieuw naar finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Carlos Alcaraz heeft voor het tweede jaar op rij de finale van Wimbledon bereikt. De 21-jarige titelverdediger uit Spanje was in vier sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 6-7 (1) 6-3 6-4 6-4.

De wedstrijd tussen Alcaraz en Medvedev was een herhaling van de halve finale van vorig jaar, toen de Spanjaard de ontmoeting eenvoudig won (6-3 6-3 6-3). Alcaraz versloeg daarna in de eindstrijd Novak Djokovic voor zijn eerste eindzege op Wimbledon. Hij won in 2022 ook de US Open en greep vorige maand de titel op Roland Garros.

Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, treft in de finale op zondag mogelijk opnieuw Djokovic. De zevenvoudig Wimbledon-kampioen uit Servië speelt in de andere halve eindstrijd tegen de Italiaan Lorenzo Musetti.

Stroeve start

Alcaraz had dit jaar op Wimbledon regelmatig last van een stroeve start. Hij had in zijn eerste twee partijen tiebreaks nodig om de eerste set te winnen en moest daarna tegen de Amerikanen Frances Tiafoe en Tommy Paul terugkomen van een 1-0-achterstand in sets.

Ook tegen Medvedev, die in de kwartfinale de als eerste geplaatste Jannik Sinner na een vijfsetter had uitgeschakeld, kende hij een tegenvallend begin. Alcaraz verloor zijn opslag in de vierde game op love, brak meteen terug, maar verloor prompt opnieuw zijn eigen servicegame. Hij trok de stand nog gelijk, maar was kansloos in de tiebreak.

Tweede set

Alcaraz herpakte zich in de tweede set. Ook Medvedev haalde een goed niveau in zijn servicegames, maar een enkele break op 2-1 werd hem fataal. De Spanjaard brak de mondiale nummer 5 daarna in de derde game van de derde set en gaf hem geen enkele mogelijkheid om terug te komen. In totaal won hij in de set 15 van de 16 punten op zijn eerste service.

Alcaraz leek zich na een break in de eerste game van de vierde set snel te verzekeren van de zege, maar Medvedev trok de stand meteen weer gelijk. Een tweede break op 3-3 kon de Rus niet meer repareren. Alcaraz benutte vervolgens na net geen drie uur zijn eerste matchpoint.