Unilever schrapt circa derde van alle kantoorbanen in Europa

LONDEN (ANP) - Unilever is van plan om voor eind volgend jaar ongeveer een derde van alle kantoorfuncties in Europa te schrappen, oftewel zo'n 3000 tot 3200 banen. Dat bevestigt Unilever na berichtgeving door de Britse zakenkrant Financial Times.

Daarmee treft de eerder dit jaar door Unilever aangekondigde reorganisatie het Europese deel van het bedrijf flink. "Over de impact voor Nederland specifiek kunnen we niks zeggen", zegt een woordvoerster van het bedrijf in Nederland.

De verzorgings- en levensmiddelenfabrikant kondigde in maart al aan wereldwijd zo'n 7500 banen te schrappen om kosten te besparen. Het was toen alleen nog niet bekend waar de banen precies zouden verdwijnen.