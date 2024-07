Grootste fractie Europarlement wil extreemrechts buitensluiten

BRUSSEL (ANP) - De grootste politieke groep in het Europees Parlement, de EVP, wil met een aantal andere politieke fracties een cordon sanitaire vormen tegen extreemrechtse groepen in het parlement. Dat zei de woordvoerder van de EVP vrijdag op een persconferentie. Samen met de sociaaldemocraten en de liberale Renew willen zij in ieder geval de recent opgerichte Patriotten voor Europa en de Groep Europa van Soevereine Naties (ENS) consequent negeren. Doel is hen buitenspel te zetten. Ook de Groenen zijn daar voorstander van.

"We willen niet dat Europarlementariërs van deze extreemrechtse groepen en vrienden van Poetin de institutie vertegenwoordigen", zei de EVP-woordvoerder. Hij doelt op functies zoals vicevoorzitter van het Europees Parlement of het voorzitterschap van een belangrijke commissie.

Absurd en ondemocratisch, reageerde de woordvoerder van Patriotten voor Europa. Een cordon sanitaire treft volgens hem niet alleen de 84 Europarlementariërs die de groep telt, maar "miljoenen kiezers" die hebben gestemd op de verschillende partijen waaruit de politieke groep bestaat. De Patriotten voor Europa wil "minstens" twee vicevoorzittersposten, zei de woordvoerder. "We zijn de derde partij in het Europees Parlement en dat willen we terugzien in wetgeving en in het functioneren van het parlement."

Initiatief

De woordvoerder van de rechtse ECR sprak zich ook direct tegen een cordon sanitaire uit. "Daarmee worden 30 miljoen kiezers gediscrimineerd. Wij vinden dat alle geluiden moeten worden gehoord."

De Patriotten voor Europa is een initiatief van de Hongaarse premier Viktor Orbán. De PVV van Geert Wilders heeft zich ook bij deze Europese fractie aangesloten, die nu 84 van de 720 zetels in het Europees Parlement heeft. Het is daarmee de derde partij.

Verdeling van functies

Ook de uiterst rechtse Groep Europa van Soevereine Naties (ENS) is recent opgericht. Dat is een initiatief van de Alternative für Deutschland (AfD). De nieuwe fractie bestaat nu uit 25 Europarlementariërs uit acht verschillende landen.

De komende week wordt in Straatsburg door de nieuwe Europarlementariërs onderhandeld en gestemd over de verdeling van de vele functies, zoals de vicevoorzitters van het Europees Parlement en voorzitters en vicevoorzitters van commissies.