Wat is chiazaad en hoe gezond is het echt?

Chiazaad is al duizenden jaren oud. De Azteken en Maya’s gebruikten het voor extra energie bij lange tochten. Nu ligt het gewoon in de supermarkt, klaar om in je smoothie, yoghurt of salade te verdwijnen. Het goedje is erg populair op het moment; in foodblogs en healthmagazines wordt chiazaad steevast aangeprezen als superfood. Wat zit er allemaal in en hoe gezond is het echt?

De kleine zwarte korreltjes zitten bomvol voedingsstoffen. Chiazaad bevat veel omega 3-vetzuren, vezels, eiwitten, calcium, magnesium en antioxidanten. Eén eetlepel levert al bijna 5 gram vezels op. Die vezels geven je spijsvertering een boost, terwijl omega 3’s goed zijn voor hart- en bloedvaten.

Minder snacken

Door de gelstructuur die ontstaat als je de zaadjes in vocht weekt, geeft chia je een verzadigd gevoel, waardoor je minder snel naar snacks grijpt.

Feiten en fabels

Hoewel chiazaad gezond is, is het geen wondermiddel. Wetenschappers wijzen erop dat het effect op bijvoorbeeld gewichtsverlies of hartgezondheid minder spectaculair is dan sommige marketingclaims doen geloven. Een handje chiazaad in je ontbijt maakt je niet onsterfelijk, maar draagt wel bij aan een gebalanceerd dieet.

Zo gebruik je het veilig

Week chiazaad bij voorkeur even in water of melk voordat je het eet. Als je het ongeweekt naar binnen werkt, dan kan het vocht in je slokdarm opnemen en opzwellen, wat bij sommige mensen problemen geeft. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) adviseert om niet meer dan 15 gram per dag te consumeren.