Unilever verkoopt huidverzorgingsmerk Kate Somerville

LONDEN (ANP) - Unilever verkoopt zijn huidverzorgingsmerk Kate Somerville, meldt het levensmiddelenconcern. Het merk wordt verkocht aan Rare Beauty Brands, een Amerikaanse ontwikkelaar van persoonlijke verzorgingsproducten met verschillende merken.

Unilever meldt niet hoeveel geld met de deal gemoeid is. "Nu het merk een nieuwe fase ingaat, denken we dat de verdere groei en het succes ervan het beste ondersteund kunnen worden door een nieuwe eigenaar die beter aansluit bij de veranderende behoeften van het merk", zegt de topvrouw van Unilevers portfolio met luxe schoonheidsproducten.

Unilever heeft de afgelopen tijd meerdere merken verkocht omdat het concern zich meer wil richten op zijn belangrijkste merken, zoals Knorr, Hellmann's en Dove. Zo maakte het concern in december bekend Unox en Zwan aan vleesproductenmaker Zwanenberg Food Group te verkopen. Ook Conimex is verkocht.