VS overwegen geen bakolie uit China meer te kopen, zegt Trump

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten overwegen geen bakolie uit China meer te kopen. Dit zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag op zijn socialemediaplatform Truth Social. Het is een vergeldingsmaatregel omdat China volgens hem niet genoeg Amerikaanse sojabonen koopt.

"Ik geloof dat China's keuze om onze sojabonen niet te kopen, en daarmee moeilijkheden te veroorzaken voor onze sojaboeren, een economisch vijandige daad is", schreef hij. "We overwegen om onze zakelijke relaties met China op het gebied van bakolie en andere handelselementen te beëindigen als vergelding. We kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk zelf bakolie produceren, we hoeven het niet van China te kopen."

Welke andere producten ook onder deze maatregel moeten vallen, meldde Trump niet.