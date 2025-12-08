ECONOMIE
Unilever verliest fors na beursgang ijsjestak, ASMI koploper

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 17:53
AMSTERDAM (ANP) - Unilever heeft maandag flink verloren op de eerste handelsdag van de afgesplitste ijsjestak The Magnum Ice Cream Company (TMICC) in Amsterdam. Het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern eindigde onderaan in de AEX-index met een min van 6,7 procent. Het aandeel Magnum noteerde op net geen 13 euro, na een openingskoers van 12,20 euro.
Chipbedrijf ASMI kende juist een goede dag op het Damrak en eindigde als koploper in de hoofdgraadmeter met een plus van bijna 7 procent, de grootste winst in twee maanden. Dat gebeurde na een positiever advies van zakenbank Morgan Stanley. Branchegenoot Besi sloot met een plus van 5,2 procent, ASML kreeg er 1,2 procent bij.
De chipfondsen konden niet voorkomen dat de AEX-index de week negatief begon, met een min van 0,3 procent op 945,12 punten. De MidKap verloor 0,4 procent op 910,42 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent, Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent.
