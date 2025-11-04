Unilever verwacht afsplitsing ijstak 6 december te voltooien

LONDEN (ANP) - Unilever verwacht de afsplitsing van zijn ijstak op 6 december af te ronden. Dat heeft het Britse was- en levensmiddelenconcern dinsdag bekendgemaakt. De tijdlijn voor de afsplitsing moest worden herzien door de sluiting van de Amerikaanse overheid.

De handel in aandelen van The Magnum Ice Cream Company (TMICC) kan op 8 december beginnen. Het tijdschema kan nog wel veranderen, benadrukt het bedrijf.

Onder TMICC vallen ijsmerken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Oorspronkelijk stond het afronden van de afsplitsing medio november gepland. Maar door de shutdown in de Verenigde Staten was de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC niet in staat de beursgang van TMICC in New York af te ronden, maakte Unilever eerder bekend.

Unilever brengt zijn ijstak naar de beurzen in Amsterdam, Londen en New York.