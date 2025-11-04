Verliezen op Wall Street na zorgen over waardering AI

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. De zorgen dat de beurzen en vooral de grote techbedrijven te hard in waarde zijn gestegen door het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI), laaiden weer op. Ook zijn beleggers bezorgd over de hoge uitgaven door bedrijven aan AI.

Daarnaast is de shutdown van de Amerikaanse overheid de 35e dag ingegaan, een evenaring van de langste sluiting tot nu toe. Die vond plaats tijdens de vorige ambtstermijn van president Donald Trump.

Techgraadmeter Nasdaq verloor 2 procent tot 23.348,64 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 47.085,24 punten. De brede S&P 500 daalde 1,2 procent tot 6771,55 punten.

Palantir Technologies verloor 8 procent. Het techconcern, dat software levert aan inlichtingendiensten, het leger, overheden en bedrijven om data te analyseren, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook gaf Palantir een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal, mede dankzij de groei van de activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers hadden echter gehoopt dat het bedrijf al een verwachting zou geven voor 2026.

Tesla eindigde 5,2 procent lager. Het Noorse staatsinvesteringsfonds is van plan tegen een nieuw beloningsvoorstel voor topman Elon Musk van de elektrische autofabrikant te stemmen. De beloning in aandelen kan volgens nieuwe beloningsplannen oplopen tot 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar.

IBM zakte 1,3 procent. Het techconcern gaat dit kwartaal duizenden banen schrappen, werd dinsdag bekend. Het gaat om een klein percentage van het totale personeelsbestand, dat eind vorig jaar stond op ongeveer 270.000 medewerkers.

Papa John's werd 10 procent lager gezet. Investeringsmaatschappij Apollo Global Management heeft volgens persbureau Reuters zijn bod ingetrokken om de pizzaketen van de beurs te halen.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gingen ook omlaag. Dat volgde op het nieuws dat door de Amerikaanse shutdown mogelijk een deel van het luchtruim in de VS gesloten moet worden voor de luchtvaart. Door een tekort aan luchtverkeersleiders waren de afgelopen tijd al talloze vluchten vertraagd. Delta, United Airlines en American Airlines gingen tot 5,6 procent omlaag.

Yum! Brands won 7,3 procent. Het fastfoodbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen dankzij groei van de fastfoodketens KFC en Taco Bell. Bij Pizza Hut daalde de omzet voor het achtste kwartaal op rij. Het concern kondigde aan de opties voor de pizzaketen te onderzoeken, waaronder een mogelijke verkoop.