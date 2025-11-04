Bol en McLaughlin-Levrone strijden om mondiale titel beste atlete

MONACO (ANP) - Femke Bol is een van de twee genomineerden voor de mondiale titel van beste atlete van het jaar in de categorie baanatletiek. Atletiekfederatie World Athletics maakte bekend dat de Amersfoortse wereldkampioene op de 400 meter horden het opneemt tegen Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse rivale van Bol maakte afgelopen seizoen een succesvolle overstap naar de 400 meter.

McLaughlin-Levrone veroverde bij de WK in Tokio de wereldtitel op de 400 meter in de op een na beste tijd ooit. Ze werd daarnaast met het Amerikaanse team wereldkampioen op de 4x400 meter, voor Bol die met de estafetteploeg het brons won. Bol en McLaughlin-Levrone kregen meer stemmen dan de Amerikaanse sprintster Melissa Jefferson-Wooden en de Keniaanse atletes Beatrice Chebet en Faith Kipyegon. Zij werden ook een of meerdere keren wereldkampioen.

Bol werd vorige maand voor de derde keer gekozen tot beste Europese atlete van het jaar. De prijs voor Wereldatleet van het Jaar won ze nog nooit.

Wegatletiek

Sifan Hassan werd vorig jaar uitgeroepen tot beste atlete van de wereld en beste atlete in de categorie wegatletiek. Ze won in dat jaar de marathon bij de Olympische Spelen van Parijs. Hassan, die eind augustus de marathon van Sydney won, was dit jaar opnieuw genomineerd, maar haalde de laatste twee in de categorie wegatletiek niet. Dat zijn Peres Jepchirchir, de wereldkampioene op de marathon uit Kenia, en de Spaanse María Pérez, die de wereldtitels won op de 20 en 35 kilometer snelwandelen.

Het publiek kan van 4 tot en met 9 november op een van de twee atletes stemmen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een gala op 30 november.