Unilever wil dat rechtszaak Ben & Jerry's wordt geseponeerd

NEW YORK (ANP/RTR) - Unilever wil dat de Amerikaanse rechtszaak van het bestuur van ijsmerk Ben & Jerry's tegen het levensmiddelenconcern wordt geseponeerd. Unilever ontkent dat het probeerde voormalig Ben & Jerry's-topman Dave Stever te ontslaan om zijn rol in het activisme van het ijsmerk. Stever zou juist een grotere rol en meer loon zijn aangeboden, maar zou in maart zelf hebben gekozen weg te gaan.

Ben & Jerry's staat bekend om zijn bijzondere smaken, maar ook om de progressieve maatschappelijke idealen waar het merk zich aan verbindt. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000. Sindsdien liggen de twee vaker in de clinch over de onafhankelijke koers van het merk.

In 2022 klaagde Ben & Jerry's Unilever aan voor het blokkeren van zijn pogingen om de verkoop van ijs in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever te stoppen. Ook stelde het dat Unilever pogingen om Palestijnse vluchtelingen te steunen heeft gedwarsboomd. Recent kwamen daar klachten over het plotse vertrek van Stever bij.