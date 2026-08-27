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Unilever zoekt koper voor bekend mosterdmerk Colman's

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 14:29
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Unilever gaat zijn bekende mosterdmerk Colman's verkopen. Daarmee wil het concern zorgen over de mededinging wegnemen, nu het zijn voedingsmiddelenactiviteiten samenvoegt met het Amerikaanse McCormick. Het gezamenlijke mosterdmarktaandeel wordt anders mogelijk te groot.
De deal met McCormick omvat belangrijke merken van Unilever, zoals mayonaise van Hellmann's en bouillonblokjes van Knorr. Het Amerikaanse kruiden- en specerijenbedrijf is echter al eigenaar van het populaire mosterdmerk French's. Daarom zoekt Unilever via een afzonderlijk verkoopproces naar kopers voor het Britse Colman's.
"Er is besloten om het merk Colman's en de bijbehorende activa op de markt te brengen en potentiële kopers te benaderen, om mogelijke mededingingsbezwaren over de voorgenomen samenvoeging van Unilevers voedingsmiddelenactiviteiten en McCormick proactief weg te nemen", aldus een woordvoerder van het Brits-Nederlandse concern.
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