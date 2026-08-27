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Nederland en zuinige EU-landen: honderden miljoenen af van budget

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 14:37
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BERLIJN (ANP) - Nederland en vijf andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting (2028-2034) van bijna 2 biljoen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland.
Het overleg was in Berlijn bij bondskanselier Friedrich Merz. De Deense premier Mette Frederiksen, Oostenrijkse bondskanselier Christian Stocker en Finse premier Alexander Stubb waren daarbij fysiek aanwezig. Premier Rob Jetten en de Zweedse premier Ulf Kristersson waren digitaal bij het overleg.
Overeenstemming over de meerjarenbegroting is nog niet in zicht. Er is nog altijd onenigheid over de hoogte van de begroting, het bedrag dat lidstaten precies gaan bijdragen en hoeveel nieuwe EU-inkomsten zouden moeten opleveren. De wens blijft om voor het einde van het jaar de begroting rond te krijgen, zegt ook deze groep, ook wel bekend als 'de zuinigen'.
In oktober is er een EU-top over het budget.
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