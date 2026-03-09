ECONOMIE
UnitedConsumers: dinsdag flinke prijsstijgingen aan de pomp

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 9:53
anp090326069 1
DEN HAAG (ANP) - Automobilisten gaan dinsdag aan de pomp voelen dat de olieprijs tot boven de 100 dollar per vat is gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt brandstofexpert Derk Foolen van consumentenorganisatie UnitedConsumers. Dan berekenen de grote oliemaatschappijen de almaar stijgende olieprijzen weer door in de brandstofprijzen.
Foolen voorziet dat er dan een flinke prijsstijging zal komen. "Dan zullen automobilisten de eerste effecten van de grote veranderingen gaan merken", aldus de deskundige.
De adviesprijs voor diesel stijgt dinsdag naar verwachting tot meer dan 2,50 euro per liter. Nu staat de adviesprijs op 2,46 euro. Vrijdag werd al het record van 2,37 euro doorbroken. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten ruim een week geleden was de adviesprijs voor diesel nog 2,09 euro.
