Jean-Michel Jarre eregast op jubileumeditie Amsterdam Dance Event

AMSTERDAM (ANP) - De Franse muziekpionier Jean-Michel Jarre is dit najaar eregast tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Hij verzorgt in die hoedanigheid het openingsconcert in AFAS Live. Ook laat hij zich interviewen tijdens de ADE-conferentie.

De 77-jarige Jarre is vooral bekend van zijn Oxygène-albums. Het eerste deel verscheen in 1976. "Elektronische muziek heeft, net als ADE, geschiedenis, erfgoed en toekomst. Met de liveshow in Amsterdam vieren we het 30-jarig jubileum van Amsterdam Dance Event, maar ook het 50-jarig jubileum van Oxygène", zegt Jarre over zijn komst. "Ik wil de spanning erin houden en van het ene nummer naar het andere gaan, met telkens een nieuwe atmosfeer, nieuw podiumdesign, om momenten te delen die voor de rest van je leven in je hart en hoofd blijven."

ADE is sinds de start in 1996 uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende evenementen in de elektronische muziekindustrie. Jaarlijks komen er zo'n 500.000 mensen op af. De komende editie vindt plaats van 21 tot en met 25 oktober.