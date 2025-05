UnitedHealth keldert op Wall Street na onverwacht vertrek topman

NEW YORK (ANP) - UnitedHealth Group is dinsdag flink onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse zorgconcern heeft onverwacht topman Andrew Witty vervangen door voormalig topman Stephen Hemsley. UnitedHealth kelderde 17,8 procent.

Het zorgconcern stelt dat Witty is opgestapt vanwege "persoonlijke redenen". Ook heeft UnitedHealth zijn vooruitzichten voor 2025 ingetrokken. Het zorgconcern is in Nederland bekend van de moord op topman Brian Thompson van zorgverzekeraar UnitedHealthcare, dat onder UnitedHealth Group valt.

Door de koersval van UnitedHealth daalde de Dow-Jonesindex 0,6 procent naar 42.140,43 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 5886,5 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 1,6 procent op 19.010,09 punten.