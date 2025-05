Luid applaus voor Claude na songfestivaloptreden

BASEL (ANP) - Claude is dinsdag tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Basel getrakteerd op een luid applaus van het publiek. Fans in de zaal reageerden enthousiast nadat de Nederlander was uitgezongen. Ook in het perscentrum kon Claude rekenen op applaus.

"Merci! Dank jullie wel!", riep Claude na zijn optreden. De zanger leek aan het einde opnieuw licht geëmotioneerd, net zoals eerder bij de repetities.

Nog veel uitbundiger werd er eerder dinsdag gereageerd op inzendingen van Zweden, Estland en Albanië. Claude probeert dinsdag met zijn liedje C'est La Vie een van de tien tickets voor de finale te bemachtigen.