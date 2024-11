Universal eist half miljard van Frans platenlabel wegens plagiaat

HILVERSUM (ANP/BLOOMBERG) - Universal Music Group (UMG) eist een half miljard dollar van het Franse platenlabel Believe wegens plagiaat. Believe brengt onder nepnamen als 'Llady Gaga', 'Jutin Biber' en 'Kendrik Lamaar' kleine varianten uit op hits van UMG. De originele tracks van deze artiesten worden dan versneld of geremixed.

Het in Hilversum gevestigde UMG, 's werelds grootste muziekconcern, heeft de aanklacht ingediend bij een rechtbank in Manhattan. Vorig jaar spande het concern ook al een soortgelijke rechtszaak aan tegen het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic voor het illegaal kopiëren van songteksten.

Believe, opgericht in 2005, helpt onafhankelijke muzikanten en kleine labels bij distributie en promotie van hun werk op streamingplatforms. Het in Parijs gevestigde label kwam dit jaar in het nieuws met afgeketste overnamegesprekken met onder meer Warner Music Group.