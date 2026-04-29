Ondernemingskamer behandelde meer zaken door nieuwe regeling

AMSTERDAM (ANP) - De Ondernemingskamer heeft vorig jaar meer zaken behandeld. De toename is een gevolg van een nieuwe regeling die de bevoegdheden van de Ondernemingskamer heeft vergroot.

Door de nieuwe geschillenregeling die 1 januari 2025 is ingegaan, is er een snellere route voor aandeelhouders om uit elkaar te gaan. Aandeelhouders kunnen aan de Ondernemingskamer verzoeken om een aandeelhouder te dwingen zijn aandelen over te dragen of om een prijs te laten bepalen waartegen de aandelen worden overgedragen. Voorheen keek er eerst een rechtbank naar en werd het hoger beroep door de Ondernemingskamer behandeld.

De Ondernemingskamer behandelde vorig jaar 201 nieuwe zaken. Dat waren een jaar eerder nog 139 zaken en het jaar daarvoor 124 zaken. De Ondernemingskamer kan ingrijpen om het functioneren van ondernemingen te herstellen wanneer er bijvoorbeeld conflicten zijn of sprake is van wanbestuur. Vorig jaar werden negen bestuurders geschorst of ontslagen.