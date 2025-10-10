Congres Peru zet president Boluarte af

LIMA (ANP/RTR) - Het Peruaanse congres heeft gestemd voor de afzetting van president Dina Boluarte wegens haar "morele onbekwaamheid". De politica werd nog opgeroepen om zich te verdedigen, maar kwam niet opdagen.

Boluarte geldt als uiterst impopulair. Ze wordt ervan beschuldigd haar ambt te hebben gebruikt voor zelfverrijking en verantwoordelijk te zijn voor dodelijk politiegeweld tijdens protesten onder de vorige president. Daarnaast lopen er meerdere onderzoeken naar haar, waaronder een naar haar vermeende falen om dure cadeaus op te geven.

Peru heeft sinds 2018 zes presidenten gehad. Boluarte werd in december 2022 president, nadat haar voorganger Pedro Castillo was afgezet na een poging het Congres te ontbinden om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Boluarte was onder Castillo vicepresident. Die functie wordt momenteel niet vervuld. Daarom wordt Boluarte tijdelijk opgevolgd door congresvoorzitter José Jeri.