ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Congres Peru zet president Boluarte af

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 7:49
anp101025070 1
LIMA (ANP/RTR) - Het Peruaanse congres heeft gestemd voor de afzetting van president Dina Boluarte wegens haar "morele onbekwaamheid". De politica werd nog opgeroepen om zich te verdedigen, maar kwam niet opdagen.
Boluarte geldt als uiterst impopulair. Ze wordt ervan beschuldigd haar ambt te hebben gebruikt voor zelfverrijking en verantwoordelijk te zijn voor dodelijk politiegeweld tijdens protesten onder de vorige president. Daarnaast lopen er meerdere onderzoeken naar haar, waaronder een naar haar vermeende falen om dure cadeaus op te geven.
Peru heeft sinds 2018 zes presidenten gehad. Boluarte werd in december 2022 president, nadat haar voorganger Pedro Castillo was afgezet na een poging het Congres te ontbinden om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Boluarte was onder Castillo vicepresident. Die functie wordt momenteel niet vervuld. Daarom wordt Boluarte tijdelijk opgevolgd door congresvoorzitter José Jeri.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading