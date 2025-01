US Steel omlaag op Wall Street na blokkade overname

NEW YORK (ANP) - US Steel ging vrijdag 6 procent omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De koersdaling volgde op het besluit van president Joe Biden om de overname van het Amerikaanse staalconcern door zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel te blokkeren. "Een sterke staalindustrie in binnenlands bezit en beheer is van essentieel belang voor de nationale veiligheid en cruciaal voor veerkrachtige toeleveringsketens", zei hij vrijdag in een verklaring.

Nippon Steel kondigde eind 2023 al aan zijn Amerikaanse concurrent te willen kopen voor zo'n 14 miljard dollar (13,6 miljard euro). Biden gaf eerder al aan de overname niet te zien zitten en US Steel op grond van nationale veiligheid in Amerikaanse handen te willen houden. Ook aankomend president Donald Trump wil niet dat US Steel in buitenlandse handen komt en wil het staalconcern weer laten groeien met een reeks belastingvoordelen en tarieven. De twee staalbedrijven hebben aangekondigd juridische stappen te ondernemen als Biden de deal formeel blokkeert.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 42.604 punten. De brede S&P 500-index won 0,6 procent tot 5905 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 19.453 punten. Op donderdag, de eerste handelsdag van 2025, sloten de graadmeters nog licht lager, waarmee de verliesreeks van voor de jaarwisseling werd voortgezet.

Amerikaanse banenrapport

Beleggers kijken vooral uit naar volgende week. Dan zijn de meeste marktpartijen weer terug van vakantie en wordt aan het einde van de week het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd. Daarnaast worden aanstaande woensdag de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve vrijgegeven. Op donderdag 9 januari blijft Wall Street dicht vanwege de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter.

Boeing noteerde in de eerste handelsminuten 0,5 procent hoger. De vliegtuigfabrikant blijft onder verscherpt toezicht staan van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, verklaarde vertrekkend directeur Mike Whitaker van de FAA. Boeing wordt al sinds begin vorig jaar strenger gecontroleerd door de FAA na een reeks incidenten met zijn toestellen.

Tesla

Tesla won zo'n 2 procent. De fabrikant van elektrische auto's raakte donderdag nog ruim 6 procent aan waarde kwijt, na tegenvallende verkoopcijfers. Tesla verkocht in 2024 voor het eerst in ruim tien jaar minder voertuigen dan een jaar eerder.