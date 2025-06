UWV maakte rekenfouten in uitkeringen Ziektewet

AMSTERDAM (ANP) - Het UWV heeft opnieuw fouten gemaakt bij het berekenen van uitkeringen. Dit keer gaat het om ongeveer 3000 dossiers van mensen in de Ziektewet van wie extra inkomsten verkeerd zijn verrekend in de uitkering. Dat bevestigt een woordvoerder van de uitkeringsinstantie na berichtgeving van het AD en EenVandaag.

Het probleem gaat terug tot 2016. Het is nog onduidelijk om hoeveel dossiers het in totaal gaat, omdat het UWV volgens de woordvoerder nog kijkt hoe om te gaan met beëindigde uitkeringen. De rekenfout kwam in februari aan het licht, waarna het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd geïnformeerd. Het UWV en het ministerie zijn nog in gesprek over het herstellen van de situatie.

De rekenfouten komen bovenop de problemen bij de berekening van andere uitkeringen, zoals de WIA en de WW. Volgens de woordvoerder kwam het probleem rond de Ziektewetuitkeringen naar voren uit reguliere kwaliteitscontroles en staat het daarmee los van de eerdere rekenfouten.