Meer mensen nemen de fiets naar werk, groei van 16 procent

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen die de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer is tussen het tweede kwartaal van 2022 en eind 2024 met 16 procent toegenomen. Dat staat in een onderzoek van Dat.mobility in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eind vorig jaar waren er ongeveer 2,8 miljoen 'fietsforensen'. Hieronder vallen ook mensen die bijvoorbeeld de fiets nemen om naar de trein te gaan.

De groei komt deels doordat meer mensen zijn gaan werken en doordat de coronamaatregelen begin 2022 nog na-ijlden, denken de onderzoekers. Maar ook los daarvan is een toename te zien. Vooral hogeropgeleiden, werkenden jonger dan 50 jaar en mensen in de drukste steden zijn meer gaan fietsen.

Het percentage ritten van en naar werk waarbij mensen fietsen, is juist gedaald. "Er gaan meer mensen met de fiets naar het werk, maar zij doen dat gemiddeld in een kleiner deel van hun woon-werkritten." Dat kan onder meer met het weer te maken hebben.