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UWV stopt met ontwikkeling systeem waar 55 miljoen aan is besteed

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV stopt met de verdere ontwikkeling en de implementatie van een nieuw digitaal systeem. De dienst heeft vijf jaar aan het project gewerkt en er is in totaal zo'n 55 miljoen euro aan uitgegeven. Het systeem moest werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar gaan verbinden.
Het gaat om de Bemiddelingsservice (BMS). Het UWV heeft BMS op kleine schaal getest en aanvullende maatregelen genomen, maar zegt nu alsnog onvoldoende vertrouwen te hebben dat het project op een aanvaardbare termijn en tegen verantwoorde kosten kan worden ingevoerd.
René Steenvoorden, lid van de Raad van Bestuur, zegt het stopzetten van het project spijtig te vinden. "Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn en verantwoord omgaan met publieke middelen. Dat houdt in dat we stoppen met projecten waarvan we onvoldoende vertrouwen hebben dat ze het gewenste resultaat leveren."
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