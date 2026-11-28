Ga dit weekend eens op zoek naar het mysterieuze ijshaar, ook wel de baard van Koning Winter genoemd.

Op een dode beukentak langs het bospad of in het park kun je het vinden: een plukje wit, zo zacht als suikerspin. Raak je het aan, dan verandert het meteen in een druppel water. Achter die witte baard zit een schimmel : het rozeblauwig waskorstje, in het Latijn Exidiopsis effusa. Wetenschappers weten dit pas sinds 2015. Het bewijs is in een tuinhuisje tot stand gekomen.

Zonder de schimmel wordt het een ijskorstje

Duitse en Zwitserse onderzoekers ontrafelden het raadsel in het vakblad Biogeosciences . Biologe Gisela Preuß, lerares op een middelbare school in het Duitse Neustadt, verzamelde tak na tak met ijshaar en zocht met de microscoop naar schimmels. Ze vond er elf soorten, maar één sprong eruit.

“Eén ervan, Exidiopsis effusa, zat in al ons hout met ijshaar, en in meer dan de helft van de monsters was het de enige soort”, zegt Preuß in het persbericht van de Europese geowetenschappelijke vereniging EGU.

Het bewijs kwam uit de proeven. De onderzoekers legden natte beukentakken in een geïsoleerde bak in een tuinhuisje en lieten ze bevriezen. Een minuut in water van 90 graden was genoeg om de schimmel te doden. Daarna groeide er geen haartje meer, alleen een dun korstje ijs.

In cijfers

0,01 tot 0,02 millimeter: zo dik is een ijshaartje, dunner dan een mensenhaar

tot 20 centimeter lang kunnen de draden worden

45 tot 55 graden noorderbreedte: daar wordt ijshaar het vaakst gezien, Nederland ligt er middenin

meer dan 2 jaar bleef één tak in de proeven ijshaar maken

De schimmel maakt het ijs niet, maar kamt het

De hoeveelheid ijs blijft met of zonder schimmel even groot, ontdekte natuurkundige Christian Mätzler van de Universiteit van Bern. Bij lichte vorst trekt het water uit de poriën van het hout naar buiten en bevriest bij de uitgangen van de houtstralen, de fijne kanaaltjes die dwars door de stam lopen. Elke uitgang levert één draadje, dat als een spaak van een wiel van het hout af groeit.

Pas de schimmel zorgt dat het ijs in die dunne haartjes blijft. Scheikundige Diana Hofmann van onderzoekscentrum Jülich vond in gesmolten ijshaar duizenden stoffen, vooral afbraakresten van lignine, het bestanddeel dat hout stevig maakt. Die stoffen werken als een remmer: ze houden de kleine ijskristallen klein.

“Mogelijk zijn het deze stoffen die voorkomen dat er grote ijskristallen ontstaan aan het oppervlak van het hout”, zegt Hofmann. Daardoor blijven de krullen uren en soms dagen staan, als het koud genoeg blijft.

Toen we tijdens een boswandeling voor het eerst ijshaar zagen, waren we verrast door hoe mooi het is. - Christian Mätzler, natuurkundige aan de Universiteit van Bern

Alfred Wegener had het al in 1918 bijna goed

De eerste wetenschapper die zich over ijshaar boog, was Alfred Wegener, beter bekend als bedenker van de continentendrift. In de winter van 1916 op 1917 zag hij in de Vogezen dode takken met plukken ijs van vier centimeter lang, meldt het Amerikaanse wetenschapsblad Eos . Hij vermoedde in 1918 al dat schimmeldraden in het hout een rol speelden, maar welke schimmel het was, kon niemand zeggen.

Dat bleef zo tot de Zwitserse onderzoekers Gerhart Wagner en Mätzler het verband in 2005 grotendeels bevestigden. Tien jaar later had de schimmel een naam.

“Het geeft voldoening om te weten welk organisme achter zoiets moois zit”, zegt de Amerikaanse atmosfeerchemicus Thomas Hill van Colorado State University, die niet aan het onderzoek meedeed, tegen Eos.

Waar en wanneer je het dit weekend ziet

IJshaar groeit alleen op dood hout van loofbomen, vooral beuk en eik. Het KNMI verwacht voor zaterdag lichte vorst in de nacht en de ochtend, zondag wordt het zachter met kans op regen. De beste kans is dus zaterdagvroeg.

IJshaar groeit vooral 's nachts en smelt weer zodra de zon opkomt. - Gisela Preuß, biologe en lerares

Natuurmonumenten geeft deze aanwijzingen: - Ga vroeg op pad, voordat de zon op de takken schijnt. - Zoek in een loofbos of park naar afgevallen takken van beuk en eik op koude , vochtige en beschutte plekken. - Zie je rijp op het gras of een dun laagje ijs op plassen, kijk dan in de buurt. - Windstil weer zonder sneeuw is het beste. Bij strenge vorst werkt de schimmel trager en zie je weinig of niets. - Raak het niet aan: de draden smelten direct onder je vingers.

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