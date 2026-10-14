ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

College: robuust toezicht nodig bij nieuwe inlichtingenwet

Samenleving
door anp
anp141026177 1
Volg ons op Google Nieuws
UTRECHT (ANP) - Een wetsvoorstel dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, moet gepaard gaan met "effectieve waarborgen en robuust toezicht" om mensenrechten te beschermen, oordeelt het College van de Rechten van de Mens. Als het aan het kabinet ligt, worden de inlichtingendiensten onder meer sneller bevoegd om informatie te verzamelen over personen en organisaties die een mogelijke dreiging vormen. Zo kunnen ze computers en smartphones hacken zonder onafhankelijke toets vooraf.
Het college werd door de ministeries die aan het wetsvoorstel werkten verzocht te adviseren over het wetsvoorstel, dat eind augustus werd gepresenteerd. Defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) benadrukte dat het toezicht onder de nieuwe wet "robuust" blijft, maar het college vindt dat het voorstel "te weinig waarborgen biedt". Ook de nieuwe toezichthouder, het College van Toetsing en Toezicht (CTT), dat zou worden ingesteld, kan volgens de mensenrechtenwaakhond de "uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten niet blijven bijbenen".
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

95983229_m

Pak stroopwafels voor 38 cent, gesneden uien 300 procent duurder: zo werkt de supermarkttruc

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

Loading