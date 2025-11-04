UWV verwacht de komende jaren iets meer banen in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal banen in Nederland zal de komende jaren iets groeien, ondanks veel onzekerheid door onder meer geopolitieke spanningen, importheffingen en technologische ontwikkelingen als automatisering en AI. Het aantal banen neemt tot 2027 met 1,1 procent toe, verwacht uitkeringsinstantie UWV in zijn jaarlijkse arbeidsmarktrapport.

Er komen iets meer werknemersbanen bij. Het UWV verwacht dat dit de komende jaren met 2,8 procent groeit, naar ruim 9,3 miljoen eind 2027. Daarnaast voorziet de instantie een kleine groei van de economie.

Het aantal banen van zelfstandigen daalt echter licht door de handhaving op schijnzelfstandigheid. De Belastingdienst controleert sinds dit jaar weer of werkgevers geen zzp'ers inzetten voor werk dat werknemers kunnen doen. Vanaf volgend jaar worden boetes uitgedeeld als blijkt dat een werkgever onterecht zelfstandigen heeft ingehuurd.

Verschillen tussen sectoren

Het UWV heeft Nederland opgedeeld in 35 regio's. De uitkeringsinstantie denkt dat het aantal banen vooral in Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, Zuidoost-Brabant en FoodValley (bij Ede) toeneemt. In Limburg, Zeeland, Drenthe en de Achterhoek krimpt het juist. In verstedelijkte gebieden blijft de banengroei sterker dan in regio's aan de rand van Nederland.

Ook tussen de sectoren voorziet het UWV verschillen. Mede door aanhoudende personeelstekorten daalt het groeitempo in verschillende branches, omdat personeelstekorten de productie in veel organisaties afremmen. De uitzendbureaus en groothandel kunnen volgens het UWV rekenen op krimp. Het aantal banen in onder meer de zorg en welzijn kan wel groeien dankzij de vergrijzing en de bevolkingsgroei.

De krappe arbeidsmarkt koelt momenteel iets af, maar blijft kampen met moeilijkheden. Arbeidsmarktadviseur Suzanne IJzerman van het UWV raadt werkenden aan hun kennis bij te houden en hun vaardigheden te blijven ontwikkelen, zoals op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). "Hierdoor kunnen ze mee blijven doen. AI kan bijvoorbeeld zorgen voor een verschuiving in taken en vaardigheden binnen beroepen."