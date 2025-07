UWV: zonder bijscholing vergroot AI de kloof op de arbeidsmarkt

DEN HAAG (ANP) - Het gebruik van kunstmatige intelligentie kan de krapte op de arbeidsmarkt verminderen, maar zonder bijscholing van werkenden en werkzoekenden vergroot AI het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, meldt uitkeringsinstantie UWV na onderzoek. "Om groeiende mismatch te voorkomen moet er ingezet worden op bijscholing en op het aanleren van kritische, digitale en ethische vaardigheden", staat in het rapport.

Volgens het UWV helpt bijscholing voorkomen dat mensen aan de kant komen te staan, terwijl het tegelijkertijd de kansen op werk vergroot voor kwetsbare groepen. "Door de opkomst van 'AI als assistent' komen met name taken die routinematig van aard zijn en te maken hebben met taal, beeld of data onder druk te staan. Dat maakt beroepen waarin dit soort taken veel voorkomen kwetsbaar. We zien al dat creatieve beroepen kwetsbaar zijn voor vervanging door AI", zegt arbeidsmarktdeskundige Frank Verduijn.

Volgens hem worden kritisch denken, digitale vaardigheden en ethisch inzicht nog belangrijker dan nu al het geval is. "Daar zijn alle experts het over eens. Het goed kunnen interpreteren en controleren van uitkomsten - factchecken - is essentieel."

Beroepen die kwetsbaar zijn door AI komen vooral voor in de administratieve, financiële, juridische, creatieve, ICT- en consultancysector, en in de klantenservice.