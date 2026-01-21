Vakantiegangers mijden Groenland om spanningen, zien reisbureaus

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders willen minder graag naar Groenland op vakantie, merken gespecialiseerde reisorganisaties voor vakanties naar koude bestemmingen. Aurora Reizen schat dat door de recent flink opgelopen spanningen tussen Groenland en de EU aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant dit seizoen tot nu toe zo'n 20 tot 30 procent minder reizen zijn geboekt vergeleken met vorig jaar. IJsland Tours denkt dat dit zelfs 50 tot 70 procent minder is, maar weet niet zeker of het door de spanningen komt.

"In alle situaties waar politieke onrust en onzekerheid in een land ontstaat, zie je dezelfde trend dat mensen terughoudender zijn een reis daarnaartoe te boeken. Dat geldt momenteel dus ook voor Groenland", zegt eigenaar Ilse van den Hoven van IJsland Tours. Haar reisorganisatie biedt onder meer groepsreizen naar Groenland. De eind 2024 geopende internationale luchthaven bij de hoofdstad Nuuk kan de verminderde populariteit van het gebied dit jaar volgens haar ook verklaren. "Dat kwam toen veel in het nieuws. Het kan zijn dat mensen nu minder op het idee komen om naar Groenland te gaan."

Eigenaar Robert van Dijk van Aurora Reizen merkt dat zowel minder boekingen als aanvragen binnenkomen voor vakanties naar Groenland. "Zeker de laatste maand tot anderhalve maand is het echt achteruitgelopen qua aanvragen", zegt hij. De afgelopen weken heeft zijn reisorganisatie tientallen vragen gehad over de situatie in Groenland, onder meer over of Nederlanders nog naar Groenland kunnen reizen en wat daar gaat gebeuren. Aurora Reizen heeft onder meer rondreizen naar Groenland.

Toerisme belangrijke inkomstenbron

Reizigers via IJsland Tours vragen zich af wat er met hun vakantie gebeurt als het groene reisadvies naar Groenland wordt aangepast. Van den Hoven zegt mensen wel gerust te kunnen stellen en dat haar organisatie het nieuws goed in de gaten houdt. "Als er een negatief reisadvies komt, acteren we daar direct op", zegt ze. Ook Van Dijks organisatie volgt de ontwikkelingen. "Mocht er iets zijn, dan informeren we onze klanten."

Van Dijk en Van den Hoven verwachten dat vakanties naar Groenland weer populairder worden als er meer duidelijkheid en rust komt. De eigenaar van Aurora Reizen vindt de huidige situatie vooral voor de lokale bevolking vervelend. "Het toerisme is een belangrijke inkomstenbron", licht hij toe.