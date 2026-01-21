Ondernemers slechter bestand tegen inkomensverlies dan werknemers

DEN HAAG (ANP) - Zeven op de tien ondernemers kunnen hun vaste kosten twee jaar lang blijven betalen na een inkomensdaling door baanverlies of arbeidsongeschiktheid. Werknemers lukt dat beter, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Zelfstandigen zijn daarmee financieel kwetsbaarder dan werknemers, concludeert de belangrijke adviseur van het kabinet.

De situatie is mede het gevolg van de rechten die werknemers hebben, zoals verplichte loondoorbetaling bij ziekte en een WW-uitkering. In het geval van arbeidsongeschiktheid kan 91 procent van de werknemers de kosten blijven betalen en bij baanverlies is dit 82 procent. Ter vergelijking: zonder verlies van inkomen kunnen 93 procent van alle huishoudens de nodige uitgaven blijven doen de komende twee jaar.

Het aantal zelfstandigen dat het inkomensverlies kan opvangen, loopt wel op tot 75 procent wanneer ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Aan de andere kant kan een deel van de ondernemers, zo'n 15 procent, een inkomensschok slechts enkele maanden opvangen.

Het CPB ziet verder dat naast zelfstandigen ook jongeren, huurders en alleenverdieners financieel kwetsbaar zijn. Dat is het gevolg van lagere inkomens en kleinere buffers. Het verlies van inkomen heeft daarom meer impact.