ING verwacht dat de omzet van winkels dit jaar verder stijgt

AMSTERDAM (ANP) - De omzet van de detailhandel in Nederland stijgt dit jaar verder, verwachten onderzoekers van ING. De gestegen koopkracht spoort consumenten aan dit jaar meer geld uit te geven in de supermarkt en andere winkels.

De onderzoekers denken dat de omzet dit jaar met 4,5 procent groeit, na een toename van 3,5 procent in 2025. Ondanks een verbeterde koopkracht blijven consumenten wel op de prijzen letten. De opmars van goedkopere supermarkten zette in het afgelopen jaar door. Daardoor verschoof in 2025 ruim 725 miljoen euro aan omzet naar discounters, aldus ING. Het gezamenlijk marktaandeel van dit soort supermarkten, zoals Aldi en Lidl, steeg vorig jaar met bijna 1,5 procentpunt.

De omzet bij alle soorten supermarkten groeit dit jaar naar verwachting met 3,5 procent. De stijging komt volgens sectoreconoom Thijs Geijer bij ING niet meer alleen door hogere prijzen, maar ook doordat weer meer wordt verkocht.

Economische schommelingen

Voor de non-food, zoals kledingwinkels en elektronicazaken, voorzien de onderzoekers een omzetgroei van 4 procent. Consumenten geven dit jaar naar verwachting net als vorig jaar vooral meer uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Die branche zou het minst gevoelig zijn voor economische schommelingen. Woonwinkels en doe-het-zelfzaken profiteren van meer woningverkopen. Elektronicazaken kunnen dit jaar naar verwachting rekenen op een omzetgroei van 2 procent, na de forse omzetdaling van 5 procent vorig jaar. De elektronicaverkopen liften dit jaar enigszins mee op grote sportevenementen als het WK voetbal en de Olympische Winterspelen, denkt de bank.

Onlinewinkels zijn ook in 2026 de hardst groeiende detailhandelaren, met een voorspelde omzetstijging van 7 procent. Onder meer elektrische apparaten en kleding worden volgens ING vaak via een webshop gekocht, maar bij persoonlijke verzorgingsproducten blijft het aandeel achter. "De fysieke winkel blijft hier favoriet. Dat komt onder meer doordat consumenten veel drogisterijproducten direct nodig hebben, ze vaak advies willen hebben bij de keuze voor bepaalde producten en grote merken in deze sector selectief zijn in hun distributie, waardoor zij niet altijd leveren aan onlineplatformen", verklaart ING-sectoreconoom Katinka Jongkind.