Vakbond AVV roept op tot stiptheidsactie bij Transavia

SCHIPHOL (ANP) - Vakbond AVV heeft opgeroepen tot een stiptheidsactie bij Transavia. De bond wil onder meer een plek aan de cao-onderhandelingstafel afdwingen. Volgens Transavia kunnen de acties leiden tot enige vertraging. De luchtvaartmaatschappij zegt de situatie in de gaten te houden.

AVV, dat naar eigen zeggen ongeveer 20 procent van alle Transavia-piloten vertegenwoordigt, riep zijn circa honderd leden bij de maatschappij in december al op per direct niet meer in te gaan op verzoeken om extra te werken. Nu wordt de piloten ook gevraagd om zich bijvoorbeeld pas op het allerlaatste moment voor hun dienst te melden en alle procedures stipt te volgen, legt AVV-voorzitter Martin Pikaart uit.

AVV is onlangs ook een nieuwe rechtszaak begonnen tegen Transavia. Volgens Pikaart geeft Transavia in zijn cao een enorm voordeel aan leden van de concurrerende vakbond VNV. Dat zou niet mogen. Ook maakt Pikaart zich hard voor piloten die na hun 60e nog willen doorwerken. Transavia staat dat volgens hem niet toe.