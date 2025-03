Duterte krijgt rijst na klachten over Nederlands gevangeniseten

DEN HAAG (ANP/AFP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte voelt zich "beter" nu er "goed voor hem wordt gezorgd", zei zondag zijn dochter Sara Duterte, vicepresident van de Filipijnen. Eerder had zij onthuld dat de grootste klacht van haar vader het Nederlandse eten was dat in de gevangenis in Scheveningen wordt geserveerd.

Dat probleem is inmiddels opgelost. "Hij krijgt rijst. Dat is wat we hebben gevraagd en het is perfect gekookt, correct volgens de Filipijnse smaak", zei Sara Duterte. Haar vader heeft volgens haar ook om zijn persoonlijke kleding en een "voorraadje cola light" gevraagd.

Rodrigo Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn 'oorlog tegen drugs' tussen 2011 en 2019. Hij zit momenteel in een detentiecentrum in Scheveningen, in afwachting van een hoorzitting bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.