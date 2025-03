Krant: minister Israël bespreekt militaire bezetting Gaza met VS

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Strategische Zaken, Ron Dermer, bespreekt deze week met hoge Amerikaanse functionarissen een plan voor Israëlische militaire controle over de Gazastrook. Dat meldt de krant The Times of Israel op basis van een Israëlische functionaris. Het plan zou ook de distributie van hulp door het Israëlische leger omvatten.

Israël heeft tot nu toe gezegd militaire heerschappij over de Gazastrook te willen vermijden. Met een nieuwe legerchef en minister van Defensie - en een nieuwe president in het Witte Huis - is de Israëlische regering mogelijk van gedachte veranderd, suggereert de krant.

Dermer is zondag afgereisd naar Washington voor ontmoetingen met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en andere hoge functionarissen.

Volgens de Israëlische nieuwssite Walla! News leidt Dermer een delegatie van de Nationale Veiligheidsraad, het leger, de Mossad, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het nationale atoomgenootschap.