Vakbond De Unie: banenverlies de Volksbank groter dan verwacht

UTRECHT (ANP) - Het verlies van tot wel 750 arbeidsplaatsen bij de Volksbank is groter dan verwacht, zegt belangenbehartiger in de bankensector Harma Pethke van vakbond De Unie. Bovendien komt de bekendmaking van het banenverlies bij het moederbedrijf van SNS, ASN, BLG Wonen en RegioBank, net voor de kerst. "Ik houd mijn hart vast", aldus Pethke.

Het banenverlies moet voor 1 juli volgend jaar worden afgerond en gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten, aldus de Volksbank. De banenreductie is onderdeel van een vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Bij de Volksbank werken ongeveer 4500 mensen.

"Het zijn wel heel veel mensen waar in een hele snelle periode afscheid van wordt genomen", zegt Pethke. "We wisten dat er wat aan zat te komen, maar dit is meer dan verwacht. Dat verbaast me." Ze stelt wel dat er goed contact is met de Volksbank over de reorganisatie, waarbij ook kantoren gesloten zullen worden.