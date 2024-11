Hermans pleit op klimaattop voor grotere rol markt

BAKOE (ANP) - Klimaatminister Sophie Hermans heeft op de klimaattop in Bakoe gepleit voor het meer betrekken van de markt om klimaatfinanciering los te krijgen. "We hebben iedereen nodig. Ook de markt, juist de markt, gezien de schaal van de opgave", zei ze in een toespraak tot de delegaties. Onder meer investeringen die Nederlandse pensioenfondsen hier al in doen, zijn volgens haar een goed voorbeeld van hoe het moet.

"Iedere uitdaging brengt ook kansen met zich mee", voegde Hermans eraan toe. Ze zei dat de wereld "op een keerpunt" staat en de toestand van het klimaat "steeds alarmerender" is. "Het is te nat, te droog en te vervuild", somde de minister van Klimaat en Groene Groei op. Toch is ze nog altijd hoopvol dat de wereld klimaatverandering het hoofd zal kunnen bieden. "De mensheid vindt altijd een uitweg wanneer we voor grote uitdagingen staan. Altijd. Ik ben ervan overtuigd dat we dat opnieuw kunnen." De Nederlandse geschiedenis met water geeft haar "hoop voor de toekomst".

Hermans nodigde landen uit om zich aan te sluiten bij een internationaal initiatief om subsidies op fossiele brandstoffen uit te faseren. Nederland nam daar vorig jaar op de klimaattop in Dubai de leiding in. Hermans zet het initiatief dit jaar voort, ook al is de huidige coalitie er vooral op gebrand om niet sneller te gaan dan andere Europese landen.

In het algemeen benadrukte Hermans dat Nederland zich aan zijn klimaatafspraken zal houden. "Nederland staat klaar om te helpen en te leveren wat is afgesproken, zelfs als dat moeilijk is."