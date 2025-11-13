Vakbond De Unie geschrokken van nieuw banenverlies bij ASN Bank

UTRECHT (ANP) - Vakbond De Unie is "geschrokken" van het nieuwe banenverlies bij ASN Bank. Het financiële concern kondigde donderdagochtend aan nog eens 850 tot 950 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat komt bovenop het verlies van 731 banen eerder door een grote transformatie van ASN Bank, voorheen de Volksbank.

Bestuurder Steef Bilars van De Unie zegt dat hij woensdagavond is geïnformeerd over de nieuwe ingreep in het personeelsbestand. "Ik ben er erg van geschrokken als je bekijkt wat er in de afgelopen periode al is gebeurd. Je kunt je gaan afvragen wat er overblijft."

Hij maakt zich grote zorgen over de hoge werkdruk voor het resterende personeel van ASN Bank.