Zelensky: financiële steun cruciaal voor ons overleven

KYIV (ANP/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept Europese bondgenoten op hun verdeeldheid te overwinnen over het gebruik van bevroren Russische tegoeden. Hij noemde het tegenover Bloomberg Television cruciaal voor zijn land dat er voldoende financiële steun komt.

"Ik hoop, God zegene ons, dat we deze beslissing krijgen", zei Zelensky in Kyiv. "Anders zullen we een alternatief moeten vinden; het is een kwestie van overleven voor ons. Daarom hebben we het heel hard nodig. En ik reken op onze partners."

In Europa woedt een politieke discussie over het gebruik van bevroren Russische tegoeden als onderpand voor een renteloze lening van 140 miljard euro aan Oekraïne. België, waar veel Russisch geld is ondergebracht, heeft duidelijk gemaakt garanties te willen over het verdelen van de risico's.

Zelensky betoogde in het interview dat "Rusland moet betalen voor de oorlog". Volgens de president kunnen de VS mogelijk "een positief signaal" afgeven door Russische miljarden te gebruiken die daar zijn bevroren.