Vakbond FNV opent meldpunt voor gediscrimineerde zwangere vrouwen

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV opent een meldpunt voor zwangere vrouwen die discriminatie ervaren. Met het meldpunt wil de vakbond meer ervaringen bundelen om zo druk op werkgevers en politiek op te voeren om er iets aan te doen.

Dat zwangerschapsdiscriminatie nog steeds een probleem is, blijkt uit nieuw onderzoek van SEO. Het economische onderzoeksbureau becijfert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat 44 procent van de vrouwen op hun werk of tijdens hun zoektocht naar een baan een vorm van zwangerschapsdiscriminatie heeft meegemaakt.

Daarmee zijn de cijfers in de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. In een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens uit 2020 bleek dat 43 procent van de vrouwen zwangerschapsdiscriminatie herkende. SEO meldt in zijn rapport dat 63 procent niet volledig op de hoogte is van de regels rondom gelijke behandeling bij zwangerschap en moederschap. Dit terwijl zij wel stellen het belangrijk te vinden om zwangere werknemers goed te beschermen.

Minister Hans Vijlbrief biedt het genoemde onderzoek aan de Tweede Kamer aan en vindt het van groot belang dat vrouwen en mannen gelijk behandeld worden op de arbeidsmarkt. "Dat er geen vooruitgang is in het aantal vrouwen dat vermoedelijk met zwangerschapsdiscriminatie te maken krijgt, laat wederom zien dat op dit gebied nog behoorlijke stappen te zetten zijn." De minister laat ook weten verder in gesprek te gaan met sociale partners over mogelijkheden om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan.