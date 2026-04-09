Casparij bouwt als 'cultuurleider' aan nieuwe identiteit Oranje

ZEIST (ANP) - Voetbalster Kerstin Casparij hoopt dat in de zomer van 2027 bij het grote publiek duidelijk wordt wat de nieuwe identiteit van Oranje is. "Voor de lichting die het EK in 2017 won was dat succes hun identiteit. De meesten van die generatie zijn er niet meer bij. Nu zijn we met een nieuwe groep iets aan het bouwen. En zijn we op zoek naar de dingen waarmee wij ons willen identificeren", zegt de 25-jarige rechtsback van het Nederlands elftal in aanloop naar twee WK-kwalificatieduels met Frankrijk. Nederland speelt op dinsdag 14 april thuis in Breda en gaat op zaterdag 18 april in Auxerre.

Casparij maakte op 22 oktober 2021 haar debuut in Oranje, dat destijds onder leiding stond van Mark Parsons. De verdedigster speelde na het mislukte EK van 2022 en het vertrek van de Engelse bondscoach, in 'het tijdperk Andries Jonker' het WK van 2023 en het EK van 2025. Inmiddels is Casparij één van de ervaren internationals van bondscoach Arjan Veurink. Helemaal nu voor de thuis- en uitwedstrijd tegen Frankrijk het zestal Caitlin Dijkstra, Dominique Janssen, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Jill Roord en Vivianne Miedema door blessures ontbreekt. "Het is interessant om te zien hoe de dynamiek van deze groep zal zijn. Voor sommigen is dit een goede test", legt Casparij in Zeist uit.

De profspeelster van Manchester City vervult als één van de twee cultuurleiders een belangrijke rol. Casparij heeft het over "een team in transitie". Casparij probeert samen met keeper Lize Kop activiteiten te verzinnen die het groepsproces versterken op weg naar het WK van 2027 in Brazilië. "We hebben tijdens de vorige periode kernwoorden geschilderd. We spelen ook spelletjes, drinken samen koffie, hebben onderling voetbalinhoudelijke meetings. Zo doen we dat ook bij de club, daar gaan we ook weleens een escaperoom in. We gaan op zoek naar diepere lagen in onze samenwerking waardoor we uiteindelijk op het veld sterker worden", stelt Casparij.

'Iedereen is gelijk'

Casparij maakt duidelijk dat niet één of twee oudere speelsters de leiding hebben en steeds het woord voeren. "Dat is ook niet zoals wij het willen. Er is geen duidelijke hiërarchie. Iedereen is gelijk. Het maakt niet uit of je nu honderd of nul interlands hebt gespeeld. Soms moet je even stil zijn zodat anderen ook worden gehoord."

De vleugelverdedigster kijkt uit naar de duels met Frankrijk. "Het is een hele goede tegenstander. Ik hoop dat we twee leuke wedstrijden spelen. En we als groep weer een stap verder zetten naar het WK."