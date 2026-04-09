Mensenrechtenorganisaties eisen vervolging Booking.com

DEN HAAG (ANP) - Mensenrechtenorganisaties stappen naar de rechter om vervolging van verhuurplatform Booking.com af te dwingen. Het gaat om de organisatie The Rights Forum samen met enkele partnerorganisaties.

Het Openbaar Ministerie heeft na 2,5 jaar nog geen besluit genomen over een aangifte tegen Booking.com. De mensenrechtenorganisaties stellen daarin dat Booking.com geld witwast door de verhuur van accommodaties in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Booking.com profiteert volgens The Rights Forum van de illegale nederzettingen en zou daar in Nederland verdiend geld witwassen.

De mensenrechtenorganisaties zijn nu een zogeheten artikel 12-procedure begonnen. Daarmee willen ze bereiken dat het gerechtshof in Den Haag het OM dwingt tot vervolging over te gaan. Het hof gaat nu beoordelen of de aangifte tot vervolging moet leiden. Zowel het gerechtshof als het OM wil niet inhoudelijk op de zaak reageren.

Het ANP heeft Booking.com gevraagd om een reactie.